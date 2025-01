Atalanta- Napoli: 2-3. Azzurri stellari, sbancano Bergamo con le reti di Politano, Mc Tominay e Lukaku

Un Napoli stellare vince 3-2 a Bergamo la prima vera sfida scudetto del girone di ritorno; al vantaggio iniziale dei padroni di casa di Retegui, rispondono Politano e Mc Tominay nel primo tempo; nella ripresa botta e risposta Lookman – Lukaku che fissa il risultato a favore degli azzurri.

In avvio Atalanta aggressiva, che tiene palla costantemente nella metà campo azzurra alla ricerca del gol, rete che arriva al 17° grazie ad una vera prodezza del bomber Retegui, che si gira in area e non lascia scampo a Meret. Il Napoli reagisce bene e concentra le giocate sulla fascia mancina, dove un Neres scatenato non fa rimpiangere Kvara. E da quel lato che arrivano le due reti che ribaltano la partita: assist di Neres per Politano e partita patta al 27° . Passano 12 minuti e un tacco di Neres libera Anguissa, che la mette in mezzo per Mc Tominay che non sbaglia. Secondo tempo sulla falsariga del primo e l’Atalanta trova subito il pareggio con Lookman, bravo ad intrufolarsi nella difesa azzurra e far passare la palla tra i le gambe di Rrahamani. Gli azzurri, però, non si accontentano del pari e con un super Lukaku al 79° trovano la rete che fissa il risultato: Anguissa la mette al centro dalla destra, l’attaccante belga di testa sovrasta Scalvini e le trafigge Carnesecchi.

Finisce 3-2 per gli uomini di Conte, che si vendicano della sconfitta dell’andata e lasciano i bergamaschi a -7. Solo l’Inter potrebbe tenere il passo del Napoli, vincendo le due prossime gare.

Il Tabellino

Atalanta- Napoli: 2-3 (pt 1-2)

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi ; Scalvini (83′ Brescianini), Hien , Djimsiti ; Bellanova , De Roon , Éderson , Ruggeri (68′ Zappacosta); Samardzic (77′ Pasalic); Retegui (68′ De Ketelaere ), Lookman (77′ Zaniolo).

NAPOLI (4-3-3): Meret ; Di Lorenzo, Rrahmani , Juan Jesus, Olivera; Anguissa , Lobotka , McTominay ; Politano (82′ Mazzocchi), Lukaku (84′ Simeone), Neres (68′ Spinazzola ).

Ammoniti: Neres (N), Djimsiti (A), Ruggeri (A), Conte (N), Scalvini (A), Hien (A), McTominay (N)

Marcatori: 17′ Retegui (A), 27′ Politano (N), 39′ McTominay (N), 55′ Lookman (A), 79′ Lukaku (N)