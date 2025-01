Torre del Greco – L’appello delle volontarie della colonia felina del Cimitero: “Cercasi pappe e volontari”

Riceviamo e Pubblichiamo

A.A.A. PAPPE E VOLONTARI/E CERCASI !

Bungiorno torresi,

siamo le volontarie della colonia felina del cimitero di Torre del Greco.

La colonia è regolarmente registrata ma Comune ed Asl non ci supportano abbastanza.

Vi lanciamo questo appello per chiedervi una mano, perchè siamo sicure che i torresi sono gente di cuore.

Abbiamo bisogno di pappe per i mici che si trovano nella colonia, sia umido che secco.

E abbiamo anche bisogno di volontari che ci aiutino con la gestione della colonia.

Fatevi avanti, aiutateci a fare la differenza!

Fate la differenza!

Nella pagina Facebook https://www.facebook.com/share/1Bug3GYK1X/ (Colonia Felina Volontarie Torre del Greco) trovate i contatti per info e come aiutarci.

Grazie di cuore a chi allungherà una zampina ai nostri mici

Immagine di repertorio dal web