Napoli – Trovato con la droga, arrestato 33enne

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 33enne napoletano con precedenti di polizia.

In particolare, gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Ulisse Prota Giurleo, nei pressi del parco comunale, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo ma è stato raggiunto e bloccato.

I poliziotti hanno controllato il 33enne che è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina, un involucro di marijuana, un bilancino di precisione e 120 euro suddivisi in banconote in vario taglio.