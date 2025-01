Turris – Sorrento 0-2 – Non basta il cuore dei pochi rimasti, corallini ancora sconfitti

Ennesima sconfitta per la Turris che ormai aspetta solo la fine di questa stagione che sembra durare più del previsto. In un clima surreale al Liguori, dove non si è presentato alcun esponente della società corallina, il Sorrento passa senza troppe difficoltà

Nella prima frazione poche emozioni, fino agli ultimi minuti, quando agli ospiti viene assegnato un calcio di rigore che Iuliano però neutralizza a Bolsius.

Nel secondo tempo i corallini crollano. La sblocca Cangianiello al minuto 53, la Turris non riesce a reagire e si complicano ancor di più le cose con l’espulsione di Castellano.

A 10 minuti dal termine la chiude il Sorrento con Musso.

Nel prossimo match, la Turris sfiderà l’Avellino, in attesa di capire anche quali altri giocatori lasceranno il club.