Torre del Greco – Approvato il progetto esecutivo per i lavori in via Litoranea

Sprint finale per la partenza dei lavori in via Litoranea. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella è infatti pronta ad avviare il cantiere degli interventi che, grazie ad un investimento di quasi 10 milioni di euro (9.870.176,49 euro per la precisione: 7.794.454,51 dai fondi del Pnrr, 656.178,58 dal piano nazionale complementare; gli altri 1.419.543,40 euro dal fondo opere indifferibili), cambieranno il volto del lungomare della quarta città della Campania.

È quanto previsto nella delibera licenziata dalla giunta torrese e proposta dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Michele Polese, che ha dato il via libera al progetto esecutivo dell’ampia opera, ultimo tassello prima della consegna del cantiere alle ditte che si sono aggiudicate l’esecuzione. Tempo alcune settimane e le attività in via Litoranea potranno avere inizio.

Le opere che interesseranno il litorale sono state illustrate nel corso di una conferenza tenutasi nella sala giunta del Comune alcuni mesi fa. In quella occasione fu spiegato come i due colori preponderanti – una volta ultimati i lavori – saranno il rosso del corallo e il nero della pietra lavica, con un andamento “ondeggiante” che coinvolgerà anche gli arredi urbani, con il proposito di richiamare il movimento del mare. E ancora: previsto l’allargamento dei marciapiedi e la creazione di una pista ciclabile che arriverà ad essere lunga circa 1,7 chilometri. “L’obiettivo dell’intervento – spiegano dall’amministrazione comunale – è la riqualificazione complessiva dell’area, al fine di portare effetti positivi all’intero contesto urbano, riportando il litorale alla sua tradizionale vocazione, ovvero quella di luogo di relazione, di incontri e di fruizione del panorama. Il progetto ha come scopo la riqualificazione urbana e paesaggistica, potenziando la mobilità pedonale così come quella ciclabile, mantenendo fluida la circolazione esistente”.