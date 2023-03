Torre del Greco – Alla Stecca di scena la presentazione del libro ‘Che fine ha fatto Città della Scienza’

L’incubatore Stecca propone, il 16 marzo alle ore 17, la presentazione del libro “Che fine ha fatto Città della Scienza” Un giallo napoletano o una metafora del Mezzogiorno?

Un dibattito su come la divulgazione scientifica e la cultura dell’innovazione possano generare un modello di sviluppo dall’impatto sociale e economico per un territorio.

Scritto dalla giornalista e sociologa Diletta Capissi e pubblicato da Guida Editori – è un libro utile.

Che fine ha fatto città della scienza non è un interrogativo ma è un incitamento a parlare di Città della Scienza, luogo e borgo dell’innovazione, centro di divulgazione scientifica e museale ma anche “fabbrica” di tante start up di successo, collocato nell’area tanto “disgraziata” di Bagnoli-Coroglio ma comunque entusiasmante per la sua posizione strategica e bellezza paesaggistica.

La storia di Città della Scienza è quella della conoscenza, della divulgazione scientifica e dell’innovazione che si sedimenta e si costruisce nel tempo attraverso un intreccio di relazioni.

Un parallelismo con Stecca e l’area vesuviana è inevitabile. Un incubatore che nasce in un contesto di archeologia industriale, che fa dell’innovazione tecnologica una leva per lo sviluppo di un’area, quella vesuviana, ancorata a settori economici tradizionali, ma dalle potenzialità ancora inesplose.

L’AUTRICE

Diletta Capissi, laureata in Sociologia, è giornalista pubblicista, scrive su Il Mattino sui temi dei giovani, del Mezzogiorno e delle startup innovative. Collabora con Giffoni Innovation Hub per la creazione di progetti e startup in cultura digitale. Nel corso della sua attività professionale, ha partecipato anche a numerose ricerche di carattere socio-economico e territoriale, per conto di primari Enti ed Istituzioni locali e nazionali, con particolare riferimento al Mezzogiorno d’Italia.

Ne discutono con l’autrice:

Ermanno Corsi, giornalista e scrittore italiano, cresciuto a Torre del Greco. Ha collaborato con le più importanti redazioni e testate giornalistiche ed stato autore di numerose opere letterarie e saggistiche.

Giovanni Falanga, architetto, già dirigente del Comune di Torre del Greco, è stato autore di progetti di riqualificazione urbana tra cui l’area porto e l’area industriale dei Molini Marzoli

Vincenzo Lipardi, presidente di Spici. Già cofondatore e Vicepresidente di Campania NewSteel, Cofondatore di Città della Scienza e membro dell’Assemblea dei Soci della Fondazione Idis, negli anni è stato Consigliere delegato e Segretario Generale. Presidente di “ECSITE la rete europea dei Science Center e musei della scienza”. Ha ricoperto diverse cariche istituzionali in profili inerenti l’innovazione e la cultura digitale