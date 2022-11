Serie A – Napoli in fuga, Juventus e Milan ok. Flop Roma e Inter

Napoli in fuga. Gli azzurri vincono 2-1 in casa dell’Atalanta e si confermano implacabili. Gli uomini di Spalletti inanellano la nona vittoria di fila in campionato e volano a +6 sul Milan. I rossoneri battono 2-1 lo Spezia a San Siro nel finale e scavalcano l’Atalanta al secondo posto. La Lazio fa suo il derby battendo 1-0 la Roma e sale al terzo posto in classifica. Vittoria importante per la Juventus, che sconfigge 2-0 l’Inter scavalcando i nerazzurri. Termina 2-2 il confronto tra Salernitana e Cremonese, con i grigiorossi ancora a secco di vittorie. Pari anche tra Udinese e Lecce, finisce 1-1 il match della Dacia Arena. Vittoria pesante in chiave salvezza per l’Empoli, che al Castellani piega 1-0 il Sassuolo. Terza vittoria consecutiva per il Bologna, che piega 2-1 il Torino all’Dall’Ara. Tre punti pesanti in chiave salvezza anche per il Monza, che si impone per 2-0 sulla Cremonese. Pesantissimo ko interno per la Sampdoria, che cade 2-0 per mano della Fiorentina. Blucerchiati sempre più in crisi e in zona retrocessione.