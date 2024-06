Carabinieri – Buonajuto: ‘Auguri all’Arma, punto di riferimento delle nostre Comunità’

“Voglio esprimere la gratitudine dei sindaci e degli amministratori e fare i migliori auguri all’Arma dei Carabinieri, che oggi festeggia 210 anni dalla fondazione. La Benemerita resta presidio fondamentale di legalità e garanzia di sicurezza per la sua storica presenza capillare nei territori e nei Comuni, anche quelli più piccoli”. Lo dichiara Ciro Buonajuto, delegato Anci alla Sicurezza e legalità, sindaco di Ercolano. “Le donne e gli uomini dell’Arma – conclude – sono punto di riferimento centrale per le nostre Comunità, ne riconosciamo l’impegno e la dedizione quotidiana al servizio del Paese e al fianco dei cittadini. E’ per questo che li ringraziamo in particolare nella giornata della loro Festa”