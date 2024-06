Pomigliano-Rubano capi di abbigliamento, inseguiti dalla vittima, vengono arrestati

A Volla i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per furto e ricettazione una coppia di Ponticelli. Lui ha 46 anni mentre lei 35, sono entrambi già noti alle forze dell’ordine. A Pomigliano i due hanno da poco rubato diversi capi di abbigliamento che erano all’interno di una Jeep renegade per poi fuggire. Il proprietario li ha visti e ha deciso di seguirli. Con il 112 che ascoltava in diretta, la vittima ha seguito i 2 fino ad arrivare a Volla fornendo tutte le indicazioni. La Centrale Operativa, a quel punto, manda la gazzella che blocca la coppia. Nell’auto i militari trovano, oltre ai capi di abbigliamento appena rubati, degli arnesi per lo scasso. Anche l’auto è risultata rubata.

La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.