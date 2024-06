Napoli – Rapina un telefono cellulare e scappa, senegalese inseguito e arrestato

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Alessandro Poerio, hanno notato un uomo che ne stava inseguendo un altro sbracciando e chiedendo aiuto.

I poliziotti lo hanno tempestivamente raggiunto accertando che il soggetto, poco prima, stava infastidendo i clienti di un negozio con ripetute richieste di denaro e, pertanto, era stato invitato dal commerciate a lasciare il locale il quale, nel tentativo di contattare telefonicamente le forze dell’ordine, si è visto strappare dalle mani il cellulare.

Pertanto, un 25enne del Senegal con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per rapina.