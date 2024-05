Fonte legaseriea.it

Serie A – Frosinone in B, si salvano Empoli e Udinese

L`Empoli supera la Roma, l`Udinese vince allo Stirpe e arriva il verdetto sulla terza formazione che lascia la Serie A insieme a Sassuolo e Salernitana: il Frosinone.

Al Castellani i toscani conquistano la quarta salvezza consecutiva stabilendo il record del club. La formazione di Nicola, passata subito in vantaggio con Cancellieri, è stata raggiunta nel recupero del primo tempo da Aouar, ha rischiato di subire il secondo gol nella ripresa, e solo nel recupero di gara, al 93`, è riuscita ad ottenere la vittoria grazie a una conclusione di Niang, fondamentale da gennaio con i suoi gol.

Si salva anche la squadra di Cannavaro, decisivo col cambio di Davis che, entrato nella ripresa, ha firmato il successo arrivando puntuale sulla sponda di Lucca al 76` per segnare il suo primo e pesantissimo gol in A. Allo Stirpe la gioia dei friulani ha fatto da contraltare alla tristezza del Frosinone, che per la terza volta retrocede subito in B. Ciociari particolarmente sfortunati, con la traversa colpita su punizione da Soulè nel primo tempo e il legno scheggiato da Brescianini nella ripresa.