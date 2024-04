Turris – Monterosi Tuscia: 0-0. Le parole di Menichini: ‘Dovevamo avere più pazienza e palleggiare di più’

Sulla partita: “Ci abbiamo provato fino alla fine, non è venuta la partita che abbiamo preparato, molti demeriti nostri, però molto ce l’ha messo anche il Monterosi. Abbiamo avuto un episodio con Jallow nel primo tempo, se si fa gol diventa un’altra partita. Dovevamo avere più pazienza, palleggiare di più e andare di più sugli esterni.”

Sulla paura: “No, non è prevalsa la paura, una volta andati in superiorità numerica c’era da provare da vincere, non siamo riusciti a trovare la palla e non siamo riusciti a concludere.”

Sulla testa: “Noi non possiamo permetterci di essere scoraggiati. Dobbiamo accettare questo pareggio, non siamo contenti, c’era la possibilità di festeggiare ma non siamo riusciti a buttarla dentro, non possiamo permetterci di essere tristi. Niente è facile, il Brindisi viene da una serie positiva. Come nulla è facile per noi, non lo è neanche per le altre squadre.”

Su Franco: “Siamo passati 3-4-3, c’erano giocatori che erano già in partita. Speravamo sempre di tenere in pugno il pallino e di trovare la palla vincente.”