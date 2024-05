Napoli- Lecce: 0-0. Qualificazione in Conference League negata dai pali: azzurri fuori dall’Europa tra i fischi

Finisce 0-0 la gara del Diego Armando Maradona tra Napoli e Lecce. Il pareggio di stasera estromette definitivamente gli azzurri dall’Europa per la stagione 2024-2025. Non è bastata, infatti, la vittoria dell’Atalanta che ha demolito il Torino per 3-0; Gli uomini di Calzona, infatti, non sono andati oltre il pareggio contro i salentini, ben guidati da Gotti.

Da segnalare nel secondo tempo i pali di Cajuste e Ngonge, che avevano illuso i tifosi azzurri accorsi al Diego Armando Maradona.

A fine gara bordate di fischi per gli ormai ex Campioni d’Italia.