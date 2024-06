Torre del Greco – Raccolta differenziata nei seggi durante le elezioni, sistemati appositi ecobox in ognuna delle 106 sezioni sparse sul territorio

Sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata anche in occasione delle imminenti elezioni Europee, in programma sabato 8 e domenica 9 giugno. È il proposito che ha guidato l’amministrazione comunale del sindaco Luigi Mennella nel promuovere un’iniziativa che rappresenta una “prima assoluta” per l’ente. Grazie all’impegno dell’assessore Antonio Ramondo e all’ufficio Igiene urbana ed ambientale guidato dal dirigente delegato Francesca Immobile, la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti a Torre del Greco ha messo a disposizione una serie di ecobox che sono già stati portati nelle scuole sede elettorali e saranno sistemati in tutti i 106 seggi sparsi sull’intero territorio cittadino.