Turris – Iscrizione in extremis, corallini in Lega Pro

La S.S. Turris Calcio comunica di aver depositato in data odierna tutta la documentazione utile per permettere la regolare iscrizione del club al prossimo campionato di Lega Pro 2024/2025, ottemperando ai pagamenti di quota associativa e partecipativa, oltre che al deposito della fideiussione bancaria.

La società ringrazia sentitamente la Banca di Credito Popolare per il lavoro straordinario svolto negli ultimi giorni e nell’aver permesso il rilascio della fideiussione in tempi brevi.

La stagione 2024/25, vedrà impegnata la compagine corallina per il quinto anno consecutivo tra i professionisti