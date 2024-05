Fonte lega Serie A

Serie A – Cagliari salvo, retrocede il Sassuolo

In zona salvezza arrivano i primi verdetti, col Cagliari che raggiunge la permanenza in A con un turno di anticipo vincendo al Mapei Stadium. Coda all`ultimo turno per Empoli, Frosinone ed Udinese, in attesa di sapere se l`Hellas Verona, impegnato domani all`Arechi, entrerà nel rush finale. Saluta invece il massimo campionato il Sassuolo, che perde in casa e dopo un paio d`ore riceve la triste notizia in virtù dei risultati delle dirette concorrenti.

La formazione di Ranieri conquista il secondo successo esterno stagionale superando il Sassuolo 2 – 0, maturando la vittoria nella ripresa dopo una prima frazione equilibrata, nella quale avevano sfiorato il palo Pinamonti di testa da una parte e Lapadula in diagonale dall`altra. Nel secondo tempo arrivano i gol del successo rossoblù: al 71` Prati risolve di precisione una mischia in area, segnando il suo primo gol in A, al 91` Lapadula si procura e trasforma il rigore che ufficializza la permanenza in A del club di Giulini.

Partita rocambolesca a Udine, dove le emozioni si concretizzano nel finale di partita, al netto della rete annullata nella prima frazione a Maleh per un fallo in area di Niang rilevato dal Var. Gli ospiti vanno in vantaggio con un rigore trasformato da Niang al 90`, sognano il colpaccio, ma ricevono la doccia fredda al 103`, quando Samardzic, a sua volta, si dimostra infallibile dal dischetto realizzando il gol più tardivo del campionato.

Scatta davanti a tutte il Frosinone, che trova a Monza il primo successo esterno stagionale grazie al solito Cheddira, servito sul secondo palo da un delizioso assist del rientrante Harroui. Lo stesso Harroui poco dopo potrebbe raddoppiare, ma trova un miracolo di Sorrentino a fermare il suo piatto diretto all`angolo. Monza fermato dal palo su conclusione di Colpani al 46`, poi nella ripresa gli ospiti vanno vicini al secondo gol col palo colpito da Soulè.

Nel prossimo turno scontro diretto allo Stirpe tra le formazioni di Di Francesco e Cannavaro, con l`Empoli che sarà impegnato in casa contro la Roma. La situazione al momento vede Frosinone a 35 punti, Hellas Verona (con una gara in meno) e Udinese a 34, Empoli a 33.