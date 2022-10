Fonte uefa.com

Champions League – L’Inter batte 4-0 il Viktoria Plzeň: poker e ottavi per i nerazzurri

L’Inter stende il Viktoria Plzeň, ottiene la quinta vittoria nelle ultime sei partite ma soprattutto – per la seconda stagione consecutiva – vola agli ottavi di UEFA Champions League. Al Giuseppe Meazza i Nerazzurri travolgono con un perentorio 4-0 i campioni della Repubblica Ceca: il mattatore è Edin Džeko, che firma una doppietta tra il gol del vantaggio realizzato da Henrikh Mkhitaryan e quello ritrovato di Romelu Lukaku, in campo da appena quattro minuti.

Gli ospiti mettono i brividi in avvio alla squadra di Simone Inzaghi, ma il colombiano Jhon Mosquera non riesce a centrare lo specchio della porta difesa ancora una volta da André Onana. Dalla parte opposta tenta la conclusione Lautaro Martínez, ma la mira del “Toro” argentino non è precisa.

L’Inter insiste, Francesco Acerbi spedisce alto prima che Jindřich Staněk, il portiere del Viktoria, si esalti su Federico Dimarco e Mkhitaryan. Al 35′ i Nerazzurri sbloccano il risultato: la firma è ancora quella di Mkhitaryan, talento armeno già decisivo al Franchi contro la Fiorentina, che insacca con un preciso colpo di testa sul cross di Alessandro Bastoni.

E’ il gol che apre la partita e scioglie i padroni di casa, che prima dell’intervallo trovano il raddoppio grazie a Džeko, che finalizza un’azione splendida iniziata da Nicolò Barella e rifinita dall’ottimo Dimarco, inesauribile sulla sinistra.

Nella ripresa ancora Mkhitaryan colpisce il palo con uno splendido tiro a giro, prima del tris e del secondo gol personale di Džeko, stavolta imbeccato da un Lautaro Martínez super altruista. Inzaghi dà spazio ai cambi e all’83’ arriva il momento di Lukaku: il belga, quattro minuti dopo il suo ingresso in campo, timbra il cartellino di sinistro dopo uno scambio con “El Tucu” Joaquín Correa.

Uno splendido bentornato per “Big Rom” – che tornava dopo due mesi esatti (non giocava dal 26 ottobre contro la Lazio) e trova il secondo gol stagionale – una grande serata per l’Inter. Che è ormai sicura di arrivare quanto meno seconda nel Gruppo C, considerato un girone di ferro.



Formazioni

Inter: Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu (71′ Asllani), Mkhitaryan (83′ Gagliardini), Dimarco (77′ Gosens); Lautaro Martínez (83′ Lukaku), Džeko (70′ Correa) All. Inzaghi

Viktoria Plzeň: Staněk; Hejda, Pernica, Tijani (51′ Jemelka); Havel, Bucha, Kalvach (70′ Ndiaye), Mosquera; Jirka (46′ Holík), Vlkanova (84′ Pilař); Bassey (46′ Chorý) All. Bílek