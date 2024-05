Fonte legaseriea.it

Serie A – Pari tra Roma e Juventus, in zona salvezza punti d`oro per l`Hellas Verona

Il pareggio tra Roma e Juventus certifica che nessuna delle prime cinque squadre in classifica ha trovato il successo in questo turno. L`Atalanta, attuale sesta con una partita da recuperare, proverà domani contro la Salernitana, già retrocessa, a guadagnare qualche punto sulle dirette avversarie alla corsa Champions. In tale ottica la Juventus si avvicina all`aritmetica ufficiale (mancano 3 punti), mentre la posizione della Roma resta legata ai recuperi della squadra di Gasperini. All`Olimpico si sono visti due gol, due legni (uno per parte) e tante emozioni in una partita intensissima e combattuta fino all`ultimo secondo. Comincia Vlahovic che sfiora il palo, risponde Kristensen che di testa colpisce la parte superiore della traversa. Al quarto d`ora vantaggio dei giallorossi con tap in di Lukaku dopo corta respinta di Gatti sulla conclusione di Cristante. La Juventus reagisce e alla mezz`ora pareggia con Bremer che salta più in alto di tutti per deviare in gol un perfetto cross di Chiesa dalla destra. La ripresa si apre col palo colpito da Chiesa con un diagonale di sinistro, poi emozioni ed occasioni in serie per Kristensen, Locatelli, Kean e Abraham che non producono reti, ma sicuramente l`aumento dei battiti cardiaci dei tifosi delle due squadre.

In zona salvezza, in attesa della partita dell`Udinese (domani sera al Bluenergy Stadium contro il Napoli) la giornata sorride all`Hellas Verona, capace di guadagnare oggi punti su tutte le dirette concorrenti grazie al successo casalingo contro la Fiorentina. La formazione di Baroni si impone 2 – 1 (vantaggio di Lazovic su rigore al 13`, pareggio di Castrovilli con un sinistro sul primo palo al 42`, gol vittoria di Noslin che al 59` scaglia un violento tiro sotto la traversa da centro area) e sale a 34 punti, collocandosi tra Lecce e Cagliari che impattano 1 – 1, registrando il quarto pareggio consecutivo nelle ultime sfide in Serie A TIM. Meglio i sardi in avvio di partita, col gol che arriva al 26` dopo un predominio territoriale dei rossoblù (rete di Mina dopo un tiro da fuori di Gaetano). Prima dell`intervallo episodio chiave: Gaetano entra con gamba alta su Ramadani, ricevendo il rosso dopo revisione dell`arbitro al monitor. Nel secondo tempo, sopra di un uomo, gli uomini di Gotti premono alla ricerca del pari. Ci prova Oudin (fuori), Pierotti (respinta di Scuffet) fino al gol di Krstovic all`84` (tocco appostato sul secondo palo su conclusione di Almqvist). Nel finale salentini vicini al gol vittoria, ma i legni dicono di no a Baschirotto e Sansone. Pari, questa volta a reti bianche, anche tra Empoli e Frosinone. Sesto risultato utile consecutivo per i ciociari (striscia record in A), ma la formazione di Di Francesco resta l`unica a non aver mai vinto in trasferta. Ancora una partita senza gol all`attivo per l`Empoli, la formazione col maggior numero di gare senza gol nei cinque principali campionati europei. I ragazzi di Nicola erano anche riusciti a superare Cerofolini con un tocco di Gyasi, la cui posizione era risultata però di pochi centimetri in offside al 21`.

A San Siro tanti gol nella sfida tra Milan e Genoa. I grifoni vanno avanti due volte, vengono sempre ripresi e si trovano poi sotto 3 – 2, ma un`autorete di Thiaw all`87` fissa il 3 – 3 finale. Apre i giochi già al 5` Retegui che trasforma un calcio di rigore assegnato per ingenuo fallo di Tomori. La reazione del Milan è affidata agli spunti di Chukwueze e alla classe di Pulisic (palo al quarto d`ora e tiro pericoloso al 40`). Prima dell`intervallo il primo pareggio dei rossoneri, con un colpo di testa di Florenzi all`interno dell`area piccola. Il secondo tempo si apre ancora con il Genoa che colpisce a freddo i rossoneri, con Ekuban che al 48` svetta anticipando Gabbia per depositare in porta di testa. Il difensore si riscatta al 72`, segnando a sua volta di testa per rimettere in equilibrio il risultato. Al 75` Giroud, che poco prima si era divorato un gol a tu per tu col portiere, porta avanti per la prima volta i suoi, depositando in rete al volo in perfetta coordinazione un preciso cross di Pulisic. Sembra fatta per la formazione di Pioli, ma un rimpallo tra Tomori e Thiaw provoca all`87` l`autogol di quest`ultimo, determinando il pareggio.