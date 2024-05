Udinese – Napoli 1-1, le pagelle: non basta un Osimhen indemoniato. Male Lindstrom e Ostigard

Meret 6: unico sussulto la respinta sul tiro velenoso di Davis, può fare poco sulla rete nel finale di Succes. Impallinato

Di Lorenzo 5,5: non il solito stantuffo instancabile, fatica ad arrivare sul fondo e a sovrapporsi. In riserva

Rrahmani 6: gara tranquilla, ha vita facile al cospetto di un attacco friulano abbstanza sterile. Tranquillo

Ostigard 5: commette diverse sbavature, si perde Succes in occasione del gol dell’1-1. Disattento

Olivera 5,5: poco presente in fase di spinta, vengono a mancare fisicità e gamba. Non manca qualche buco in ripiegamento. Fermo

Anguissa 5,5: gioca a ritmo troppo cadenzato facendo fatica ad inserirsi. Gara abbastanza anonima. Evanescente

Lobotka 6: prova ad aprire le maglie avversarie con verticalizzazioni ed aperture, non sempre trova l’assistenza dei compagni. Isolato

Cajuste 6: tra i pochi a rendersi pericoloso e a garantire un pò di vivacità. Da premiare almeno per l’impegno. Volenteroso. (dal 72’ Traore 5,5: non incide più di tanto, da lui ci si aspettano brio e imprevedibilità. Impacciato)

Politano 6,5: con una bella giocata ad inizio ripresa pennella il cross per la testa di Osimhen che segna. Mette pressione alla difesa di casa con sterzate e scatti brucianti. Iperattivo

Lindstrom 5: torna titolare ma non ripaga la fiduca concessagli da Calzona. Non entra mai in partita, sembra un pesce fuor d’acqua. Fantasma (dall’81’ Ngonge s.v.)

Osimhen 7: al primo pallone giocabile prende l’ascensore e di testa porta i suoi in vantaggio. Segna un altro gol annullato per un fuorigioco millimetrico. Indemoniato (dall’87’ Simeone s.v.)