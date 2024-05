Fiorentina- Napoli: 2-2. Fallito il sorpasso per la Conference League: gli azzurri restano noni

Non bastano l’iniziale vantaggio di Rrhamani e una punizione magistrale di Kvara per regalare al Napoli di Calzona il sorpasso alla viola, che avrebbe mantenute accese delle speranze per la qualificazione in Conference League; prima Biraghi e poi Nzolà spengono i sogni azzurri, che si apprestano a chiudere la stagione tra il 9° ed il 10° posto.

A dire il vero la gara di oggi è stata ben giocata dagli azzurri, che hanno anche colpito un palo con Politano nella ripresa, ma hanno pagato un conto salato per due incertezze da cui sono scaturite le reti della viola: prima un fallo di mani di Lobotka ha causato una punizione dal limite trasformata da Biraghi, poi Politano con uno sciagurato tocco a limite dell’area ha praticamente regalato la palla del momentaneo 2-1 a Nzolà.

La partita di oggi mette una pietra tombale su una stagione disastrosa: solo una doppia sconfitta della viola contro Cagliari ed Atalanta ed una contemporanea vittoria del Napoli contro il Lecce consentirebbe, Torino permettendo, di portare gli azzurri in Europa la prossima stagione. Il Napoli, infatti, deve anche sperare che alla debacle della Fiorentina, con corrisponda un filotto granata.