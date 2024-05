Turris – Colantonio: “Ad oggi nessuna offerta concreta per l’acquisizione del club”

“Nelle ultime settimane ho avuto modo di ascoltare e contrattare con innumerevoli persone , ma ad oggi nessuna offerta concreta per l’acquisizione della S.S. Turris è stata formulata. Sono in contatto con il Sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, con il quale ci siamo seduti al tavolo ed è anche lui impegnato nella ricerca di imprenditori locali. Vorrei rimarcare e ripetere il mio disimpegno, continuerò ad operare e ad attuare tutto ciò che è in mio potere fino alla fine della stagione sportiva”.