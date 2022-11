Serie A – Il Napoli non si ferma più. Milan bloccato, Atalanta ko. Inter travolgente

Non si ferma più il Napoli. Nella 14° giornata di campionato gli azzurri battono 2-0 l’Empoli, trovano la decima vittoria consecutiva e volano a +8 sul Milan. I rossoneri infatti vengono fermati sullo 0-0 in casa della Cremonese. Vince invece l’Inter, che a San Siro travolge il Bologna con un tennistico 6-1. Solo un pari per la Roma, che non va oltre l’1-1 sul campo del Sassuolo. Fa peggio l’Atalanta, sconfitta per 2-1 al Via del Mare contro il Lecce. Terza vittoria di fila per la Fiorentina, che sconfigge 2-1 la Salernitana al Franchi. Arriva l’ennesimo ko per la Sampdoria, che perde 2-0 contro il Torino. Termina 1-1 il match tra Spezia e Udinese. Chiudono il turno Verona – Juventus e Lazio – Monza.