Iscrizione Turris, Mennella: “Merito di tutte le componenti che hanno ruotato attorno a questa procedura”

“Poco fa abbiamo appreso che sono stati predisposti ed inviati tutti gli incartamenti per assicurare la partecipazione della compagine corallina al prossimo campionato di serie C.

È stata una procedura tortuosa e, non va nascosto, in alcuni momenti si è rischiato davvero di vanificare quanto la squadra poche settimane fa aveva saputo conquistare sul campo.

Merito di tutte le componenti che hanno ruotato attorno a questa procedura.

Mi sento di dire grazie alla famiglia Colantonio, che ha dimostrato ancora una volta l’amore per i colori biancorossi; al gruppo imprenditoriale guidato da Ettore Capriola, che si è avvicinato negli ultimi giorni al club e ai quali va un sentito in bocca al lupo; alla Banca di Credito Popolare, che non ha lesinato sforzi per assicurare le garanzie necessarie a permettere la buona riuscita dell’iscrizione; alla piazza tutta e ai tanti tifosi che hanno palesato un attaccamento commovente.

E grazie anche ai dirigenti e funzionari del Comune, anche loro impegnati nelle procedure di competenza dell’ente.” Così via social il sindaco Mennella