RESTIAMO IN LEGA PRO: SALVI!!!!

Brindisi – Turris: 1-2. La Turris è salva!

La Turris è salva, non passerà per i play out, battuto il Brindisi grazie ad una doppietta dell’ex Nicolao.

Succede tutto nel primo tempo. Dopo nove minuti De Felice a tu per tu col portiere si lascia murare il tiro, dopo pochi minuti la sbloccano i corallini con Nicolao che grazie ad una sponda di Maniero riesce ad insaccare.

Al minuto ventisette realizza la doppietta grazie ad un pallone vagante in area che facilmente spedisce in rete.

Nel finale di tempo, il Brindisi accorcia le distanze con un’incornata di Petrucci che batte Marcone.

Nella seconda frazione la Turris si abbassa, cercando di gestire il vantaggio, solo un’occasione da segnalare per il Brindisi: Valenti riceve palla, si accentra, calcia, ma colpisce il palo.

Gli uomini di Menichini sono salvi!