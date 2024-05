Napoli- Bologna: 0-2. Ennesimo flop degli azzurri che salutano l’Europa

Sempre più terra di conquista il Diego Armando Maradona. Stavolta a portare via lo scalpo dei partenopei è il Bologna, che con il minimo sforzo, rifila un uno-duo agli azzurri e si porta a casa 3 punti fondamentali per la qualificazione Champions. Succede tutto in tre minuti, tra il 9° ed il 12°, prima Ndoye e poi Posch trafiggono l’immobile difesa azzurra regalando i 3 punti ai felsinei. Unico tentativo di reazione al 21° quando Osimhen si procura un calcio di rigore, sprecato da Politano.

Con la sconfitta di oggi il Napoli dice, dopo 14 anni, addio all’Europa. Solo un miracolo potrebbe portare gli azzurri in Conference. A fine gara silenzio stampa.

Il Tabellino

Napoli- Bologna: 0-2 (pt 0-2)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (37′ st Mazzocchi); Anguissa (36′ st Traoré), Lobotka, Cajuste (27′ st Raspadori); Politano (16′ st Ngonge), Osimhen, Kvaratskhelia (37′ st Simeone). A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Mario Rui, Lindstrom, Dendoncker, D’Avino, Ostigard. Allenatore: Calzona

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler (38′ st El Azzouzi); Urbański (28′ st Fabbian), Ndoye (11′ st Orsolini), Zirkzee (28′ st Castro); Odgaard (11′ st Saelemaekers). A disposizione: Bagnolini, Skorupski, Ilic, Moro, Karlsson, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Beukema. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 9′ Ndoye (B), 12′ Posch (B)

Ammoniti: Kvaratskhelia (N), Cajuste (N), Lucumì (B)