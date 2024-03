Fonte legaseriea.it

Serie A – Milan secondo, frenano Juve e Roma

Il Milan supera l`Empoli a San Siro e si prende il secondo posto in classifica grazie al pareggio a Torino tra Juventus e Atalanta. La rete del successo di misura dei rossoneri arriva sul finire del primo tempo, quando Okafor imbecca Pulisic, il cui tiro di prima dal limite viene deviato imparabilmente per Caprile da Luperto. Nel secondo tempo la formazione di Pioli sfiora il raddoppio, ma nel finale rischia quando Destro non concretizza una buona occasione sugli sviluppi di un corner. Settima vittoria per 1 – 0 del Milan in campionato, nessuna squadra ne ha ottenuti di più, mentre l`Empoli, incappando nella secondo sconfitta consecutiva, subisce il sorpasso di Cagliari ed Hellas Verona.

Gli scaligeri infatti raccolgono tre punti importantissimi a Lecce. In attesa della partita dell`Udinese di domani a Roma contro la Lazio la situazione in fondo è molto ingarbugliata. E` durissima per la Salernitana, poi ci sono 7 squadre dai 23 punti del Sassuolo ai 26 di Cagliari ed Hellas. Al Via del Mare Banda spreca davanti a Montipò al 14`, Folorunsho punisce Falcone dal limite al 17`, sfruttando una deviazione di Baschirotto. Ci pensa poi l`estremo gialloblù a proteggere la propria porta (secondo clean sheet consecutivo) dai tentativi di Krstovic, mentre la traversa respinge la conclusione di Almqvist. Nel finale sale la tensione, con parapiglia al triplice fischio tra giocatori in campo e panchine, ne fanno le spese, rimediando il rosso, D`Aversa e Henry.

Lo scontro diretto del Franchi in chiave Europa termina in parità. Nel primo tempo meglio i viola, in vantaggio con un colpo di testa di Ranieri al 18` e vicini al raddoppio in almeno altre tre occasioni, con Sottil e Belotti scatenati. Nella ripresa i giallorossi paiono più determinati e raggiungono il pareggio al 58` con Aouar che arriva puntuale a deviare in porta di testa un traversone deviato di Angelino. La Roma preme trascinata da Dybala, ma i viola non si arrendono e reagiscono tornando in vantaggio al 69`, con una deviazione sottoporta di Mandragora. Al 78` la squadra di Italiano potrebbe chiudere la partita, ma per la quarta volta in campionato fallisce un tiro dal dischetto, oggi con Biraghi. L`errore si rivela fatale, perchè a una manciata di secondi dal termine Llorente scaglia in porta un violento diagonale imprendibile per Terracciano.

A Torino divisione della posta tra le formazioni di Allegri e Gasperini al termine di una partita intensa. Gara bloccata nella prima mezz`ora con tanti duelli a metà campo. Al 35` Koopmeiners va a segno con un preciso sinistro dal limite, concretizzando uno schema bergamasco su calcio piazzato. La partita si accende, con Chiesa e Scamacca a mettersi in luce. A metà ripresa nel giro di 4 minuti i bianconeri ribaltano il risultato. Pari di Cambiaso al 66` con un preciso inserimento in area su assist di McKennie, raddoppio di Milik con un rigore in movimento, ancora su apparecchiatura precisa di McKennie. L`Atalanta non ci sta e ancora Koopmeiners, servito da Djimsiti, supera per la seconda volta Szczesny.