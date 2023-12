Fonte lega Serie A

Serie A – L’Inter si riprende il primo posto

Pronta risposta dell`Inter che passa al Diego Maradona con una prestazione convincente e si riprende il primo posto, ceduto per due giorni alla Juventus. I nerazzurri tornano avanti di due punti sui bianconeri grazie al successo per 3 – 0 contro la formazione di Mazzarri, che disputa un buon primo tempo, ma una volta passata in svantaggio subisce l`entusiasmo degli ospiti, usciti alla distanza.

Nel primo tempo si mette in luce Sommer, bravissimo in avvio a deviare una conclusione di Elmas diretta all`incrocio. L`estremo nerazzurro nulla potrebbe sulla sventola di Politano al 36`, ma la traversa respinge la conclusione dalla distanza dell`esterno azzurro. L`Inter non resta a guardare, e dopo un paio di tentativi di Lautaro Martinez passa in vantaggio con un tiro di prima da fuori area di Calhanoglu, preciso e imparabile per Meret.

Il gol rompe l`equilibrio, e l`Inter si presenta in campo nella ripresa con fiducia e sicurezza, anche se tocca ancora a Sommer tenere avanti i suoi con un colpo di riflessi clamoroso su diagonale ravvicinato di Kvaratskhelia al 58`. Passato il pericolo la formazione di Inzaghi raddoppia al 61` con un puntuale inserimento di Barella che riceve in area da Lautaro Martinez, dribbla due avversari e a tu per tu con Meret lo supera di sinistro. E` la rete che taglia le gambe agli uomini di Mazzarri, che rischiano ancora sul sinistro in corsa di Lautaro Martinez che alza da centro area sulla traversa e poi si arrendono a Thuram, libero di appoggiare in rete a due passi dalla porta il traversone di Cuadrado.