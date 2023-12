Italia – Sorteggiati i gironi di EURO 2024: Azzurri nel gruppo con Spagna, Albania e Croazia

Saranno Spagna, Albania e Croazia le avversarie dell’Italia nel girone della fase finale di UEFA EURO 2024. È questo l’esito del sorteggio che si è tenuto all’Elbphilharmonie di Amburgo alla presenza del presidente della FIGC Gabriele Gravina, del segretario generale Marco Brunelli, del Ct Luciano Spalletti e del capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon. Ed è stato proprio Buffon a dare il ‘calcio d’inizio’ al sorteggio, presentandosi con la coppa alzata nel luglio 2021 dagli Azzurri a Wembley.

IL SORTEGGIO. Inserita in quarta fascia pur essendo campione d’Europa in carica, l’Italia è stata sorteggiata nel Gruppo B: gli Azzurri hanno quindi pescato tra le teste di serie la Spagna, trovando rispettivamente dalla seconda e dalla terza urna Albania e Croazia. Un girone senza dubbio impegnativo, molto simile a quello dell’Europeo del 2012: in quell’occasione la Nazionale trovò Spagna, Croazia e Irlanda, passando il girone da seconda e raggiungendo la finale, dove fu sconfitta proprio dalla Spagna. L’Italia farà il suo esordio nel torneo con l’Albania il 15 giugno a Dortmund, il 20 giugno a Gelsenkirchen affronterà la Spagna e il 24 giugno a Lipsia se la vedrà con la Croazia. Le prime due classificate del raggruppamento, insieme alle quattro migliori terze dei sei gironi, staccheranno il pass per gli ottavi di finale.

“Poteva andare meglio, il girone è tosto – il commento a caldo di Spalletti – essere in quarta fascia ti fa rendere conto di avere tante squadre davanti, ma niente deve toglierci la consapevolezza che siamo l’Italia. Con la Spagna bisogna andare a giocarsela, altrimenti si perde il piacere di giocare a calcio, la Croazia è una squadra forte ed esperta e l’Albania ha dimostrato di saper stare in campo. Molto dipenderà da quello che sarà il nostro livello di condizione, da quella che sarà la preparazione che avremo potuto sviluppare. Diventa difficile ora fare dei pronostici, bisognerà vedere come arriveranno le squadre all’Europeo”.

“Siamo relativamente soddisfatti – le parole di Gravina – .Come in tutti i sorteggi auspicavamo qualche situazione meno impegnativa, ma abbiamo visto che poteva andare anche peggio. Siamo convinti di poter fare bene. Non mi soffermerei troppo sulla forza dei nostri avversari, che è nota, perché abbiamo dimostrato che quando riusciamo a mettere insieme tutte le nostre energie e a fare squadra non c’è avversario che possa tenere il nostro passo”. In Germania gli Azzurri potranno contare anche sul calore della comunità italiana: “I tifosi italiani rappresentano sicuramente il nostro valore aggiunto”, ha dichiarato Gravina rinnovando i complimenti alla Nazionale Femminile per il successo di ieri sulle campionesse del mondo in carica della Spagna.

I GRUPPI DI UEFA EURO 2024

GRUPPO A: Germania, Ungheria, Scozia, Svizzera

GRUPPO B: Spagna, Albania, Croazia, ITALIA

GRUPPO C: Inghilterra, Danimarca, Slovenia, Serbia

GRUPPO D: Francia, Austria, Paesi Bassi, vincente play off A

GRUPPO E: Belgio, Romania, Slovacchia, vincente play off B

GRUPPO F: Portogallo, Turchia, Repubblica Ceca, vincente play off C

LE GARE DEGLI AZZURRI

15 giugno: ITALIA-Albania (Dortmund)

20 giugno: ITALIA-Spagna (Gelsenkirchen)

24 giugno: ITALIA-Croazia (Lipsia)