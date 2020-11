Serie A – Il Milan stende il Napoli, vincono le altre big

Torna la Serie A dopo la sosta per le nazionali. Negli anticipi del sabato vincono Juventus e Lazio, si inceppa ancora l’Atalanta. I bianconeri battono 2-0 il Cagliari allo Stadium mentre i biancocelesti si impongono con identico risultato a Crotone, al termine di una gara condizionata dal forte maltempo abbattutosi sulla città calabrese. Gli uomini di Gasperini invece non vanno oltre lo 0-0 in casa dello Spezia, dimostrando di essere lontani dalla forma migliore con un solo successo nelle ultime cinque partite di campionato. Nel lunch match domenicale brutto esordio per Prandelli sulla panchina della Fiorentina. I viola perdono 1-0 al Franchi contro il Benevento, con i sanniti che interrompono la striscia di 4 ko consecutivi. Volano Roma e Sassuolo. I giallorossi rifilano un netto 3-0 al Parma inanellando la terza vittoria di fila mentre i neroverdi si impongono 2-0 in casa del Verona e si confermano sorpresa del campionato. Resta primo della classe il Milan che sbanca il San Paolo battendo 3-1 il Napoli. Prova di forza dei rossoneri che trascinati da un super Ibrahimovic, autore di una doppietta, mantengono il +2 sul Sassuolo secondo. Ritorna la pazza Inter. Rocambolesca la vittoria dei nerazzurri che sotto di due reti con il Torino rimontano nell’ultima mezz’ora e vincono 4-2. Tre punti importanti per il Bologna corsaro a Genova, con la squadra di Mihajlović che vince 2-1 in rimonta. In coda punti pesanti anche per l’Udinese che batte 1-0 il Genoa lasciando i liguri in piena zona retrocessione.