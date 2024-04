Napoli – 10 Kg di droga, in manette 27enne

Nel pomeriggio di sabato, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazza Mercato, hanno controllato una persona, già nota agli operatori, che sin da subito si è mostrata insofferente al controllo di polizia.

In quei frangenti, l’uomo è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi. In effetti, l’intuito investigativo degli operatori ha trovato positivo riscontro in quanto con una delle chiavi rinvenute gli agenti hanno aperto la porta di un locale in uso all’indagato dove hanno trovato, all’interno del bagno, 10 buste sottovuoto contenenti circa 12,5 kg di marijuana.

Per tali motivi, un 27enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.