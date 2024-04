Fonte legaseriea.it

Serie A – Giornata di pareggi, Inter vicina allo scudetto

Solo pareggi con gol nelle tre sfide terminate oggi, con Udinese – Roma sospesa al 72`, sempre con risultato in parità (1 – 1).

L`Inter comunque si avvicina alla seconda stella, che potrebbe arrivare aritmeticamente già nel derby di lunedì prossimo, coi nerazzurri che potranno festeggiare in caso di successo (al momento hanno 14 punti di vantaggio a 6 turni dal termine del campionato). Senza Lautaro Martinez, squalificato, la gara di stasera è stata subito sbloccata da Thuram, tornato al gol al 12` dopo un lungo digiuno. La formazione di Inzaghi controlla la prima frazione senza soffrire, trovando un`altra rete con Barella, ma su azione viziata da fuorigioco. La ripresa si apre sempre coi padroni di casa all`attacco, con Scuffet che alza sulla traversa un sinistro al volo di Dimarco. Il portiere dei sardi si ripete poco dopo deviando in angolo una punizione di Calhanoglu. Quando il risultato non pare in discussione la squadra di Ranieri ritrova convinzione, pareggiando una prima volta al 64` con Shomurodov. Dopo dieci minuti l`Inter torna in vantaggio con un rigore trasformato dall`infallibile Calhanoglu, ma ancora i rossoblù raggiungono gli avversari, grazie a Viola che fredda Sommer dopo un rimpallo in area. Nel recupero, al 94`, gli ospiti potrebbero addirittura vincere con un colpo di testa dello stesso Viola che termina centrale tra le braccia del portiere nerazzurro. L’Inter stabilisce il suo nuovo record di partite di fila a segno in Serie A (40) e si porta a un passo dallo scudetto, il Cagliari sale a 31 punti, tenendo alle proprie spalle sei formazioni.

Gara ricca di emozioni e gol al Mapei Stadium tra padroni di casa e Milan. Partenza veemente del Sassuolo che passa subito in vantaggio con una girata di Pinamonti al 4` e raddoppia al 10` con una discesa di Laurientè. La reazione dei rossoneri è immediata, ma sul colpo di testa di Thiaw Consigli compie un miracolo, mentre sul gol di Chukwueze interviene il Var a rilevare un fuorigioco millimetrico. Passano pochi secondi e Leao si mette in proprio per realizzare di destro dopo una spettacolare serpentina in area in mezzo a due difensori neroverdi. La ripresa si apre con la prima doppietta stagionale di Laurienté, preciso nel superare Sportiello. Pioli corre ai ripari inserendo dalla panchina forze fresche e dopo la rete del 3 – 2 realizzata da Jovic al 59`, e dopo un secondo gol annullato a Chukwueze per pochi centimetri di offside, sarà proprio uno dei subentrati, Okafor, a siglare il definitivo 3 – 3 all`84`. Nel finale Giroud, un altro dei giocatori entrati nella ripresa, potrebbe regalare la vittoria ai suoi, ma sarebbe stata una punizione troppo severa per il Sassuolo che sale a 26 punti, portandosi a una lunghezza di distanza da Frosinone e Hellas Verona (in campo domani).

Il Napoli rallenta la rincorsa alla zona Champions pareggiando in casa contro il Frosinone 2 – 2. Gli azzurri creano occasioni in serie, trovando però sulla propria strada un Turati in giornata di grazia, specialmente per due volte nel primo tempo su Osimhen ed ancora a inizio ripresa sullo stesso centravanti di Calzona. Il Napoli passa in vantaggio al 16` con uno splendido sinistro a giro dal limite di Politano, poi ci pensa Meret a difendere il vantaggio neutralizzando alla mezz`ora un rigore di Soulè. Nel secondo tempo però il portiere partenopeo cincischia in fase di rinvio, permettendo il pareggio ad opera di Cheddira al 50`. Al 63` Turati si deve arrendere al quarto tentativo di Osimhen che riporta avanti i suoi con un tocco di rapina davanti alla porta. La difesa del Napoli si distrae nuovamente al 73` quando Cheddira di testa firma il secondo pareggio, e rischia di subire il terzo gol ospite con Meret che rimedia al suo precedente errore compiendo un miracolo a tu per tu con Seck all`83`. Nel finale espulso per doppio giallo Mario Rui che interviene per fermare un pericoloso contropiede ospite. Il punto in classifica serve poco ai partenopei che raggiungono la Lazio al settimo posto, mentre dà fiducia ai ciociari, che agganciano temporaneamente l`Hellas Verona a 27.