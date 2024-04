Serie A – Balzo Champions per l’Atalanta, pari per Bologna e Roma

Inizia il rettilineo finale del campionato, con alcuni verdetti già assegnati ed altri che iniziano a delinearsi. Titolo all`Inter, la Salernitana saluta la Serie A TIM, entrano nel vivo la corsa per i piazzamenti europei e la lotta per non retrocedere.

Al Diego Maradona Napoli e Roma disputano un primo tempo di studio, scatenandosi nella ripresa con due gol a testa. Passano per primi gli ospiti con un rigore trasformato da Dybala al 59`. La squadra di Calzona, che già nel primo tempo aveva avuto l`unica occasione da gol con Anguissa, pareggia subito con una carambola fortunosa su tiro di Olivera. Gli azzurri, trascinati da Osimhen, insistono e creano diverse palle gol, fino a quando il centravanti trova il raddoppio trasformando un rigore procurato da Kvaratskhelia. Quando i tre punti sembrano prendere la via di Napoli arriva il pareggio, siglato da Abraham sugli sviluppi di un angolo.

L`Atalanta conquista tre punti importanti contro l`Empoli, liquidato al Gewiss Stadium 2 – 0 dopo una prima fase di partita senza occasioni. Sul finire di primo tempo Pasalic trasforma il rigore concesso per fallo di Pezzella su Tourè (primo gol per lui in A su tiro dal dischetto). A inizio ripresa Lookman fa tutto da solo e dal limite supera di sinistro Caprile. L`Empoli non riesce a reagire dopo l`uno-due a cavallo dell`intervallo e resta in piena bagarre, a 31 punti insieme a Frosinone ed Hellas Verona con 2 lunghezze di vantaggio sull`Udinese e 5 sul Sassuolo che frana al Franchi.

La formazione di Ballardini resiste infatti per quasi un`ora di gioco contro la Fiorentina, arrendendosi poi a Nico Gonzalez. Apre i giochi Sottil con un tiro a giro sul secondo palo dal limite dell`area. Dopo un incrocio dei pali clamoroso colpito da Parisi alla mezz`ora ed altre occasioni per i padroni di casa si arriva al secondo gol dei viola, firmato da Martinez Quarta di testa al 54`. Con un gran gol di Thorstvedt che scarica tutta la sua forza in porta al 57` il Sassuolo pare reagire, ma arriva il tris di Nico Gonzalez subito dopo pochi secondi a smorzare ogni illusione di rimonta dei neroverdi, che poi incassano ancora altri due gol, di Barak (che poi colpirà anche un palo) e ancora dello scatenato Nico Gonzalez. I viola raggiungono il Napoli all`ottavo posto a 50 punti, ma devono ancora recuperare l`incontro con l`Atalanta.

A Bologna il pareggio mantiene le formazioni di Motta e Cannavaro in corsa per i rispettivi obiettivi. I felsinei manovrano a lungo nella prima frazione, ma l`Udinese si difende in modo compatto senza lasciare spazi a Zirkzee e compagni. Nel recupero del primo tempo Freuler perde palla in mezzo al campo, i friulani ripartono velocemente con un`imbucata per Lucca che prova la conclusione, la palla viene deviata finendo a Payero che sotto porta calcia e beffa Skorupski. Nel secondo tempo, con Motta che aveva provato a scuotere i suoi inserendo da subito Orsolini, i rossoblù restano in dieci al 64`, quando Beukema ferma a centrocampo Samardzic, ricevendo il secondo giallo della sua partita. Al 77`, con un tiro – cross direttamente su punizione che sorprende Okoye, Saelemaekers riporta in parità i suoi, sfruttando un momento di inerzia della partita con gli ospiti poco convinti nel chiudere il match. Lo stesso centrocampista belga di Motta, nel finale, ha l`occasione dal limite per segnare una doppietta, ma il suo sinistro termina fuori dallo specchio. In pieno recupero doppia occasione per il colpaccio degli ospiti, ma Davis coglie il palo e Brenner non trova lo specchio sulla successiva ribattuta.