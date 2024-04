Fonte legaseriea.it

Serie A – Tre punti per Atalanta e Fiorentina, scatto salvezza del Lecce

Punti importanti per Atalanta e Fiorentina, le uniche due formazioni italiane ancora impegnate su tutti i fronti. In coda altro pareggio per il Frosinone, mentre vola il Lecce di Gotti.

Gasperini cerca la miglior gestione dei suoi di fronte ai numerosi impegni e lancia Tourè titolare, affiancato da Lookman. Nonostante il recente impegno col Liverpool i bergamaschi tengono da subito un ritmo alto, sfiorando più volte il vantaggio, in particolare con Kolasinac e Lookman, mentre i padroni di casa si vedono con un destro di Zerbin respinto da Carnesecchi. Dopo aver perso per infortunio Holm alla mezz`ora gli ospiti passano in vantaggio al 44`, con una deviazione sottoporta di testa di De Ketelaere su angolo di Lookman. I nerazzurri, oggi in bianco, partono forte anche nella ripresa, sfiorando subito il raddoppio con Lookman e trovandolo poi al 72` con Tourè, liberato in area sempre da Lookman, oggi in versione assist man. Avanti di due reti, e costretti a finire i cambi per l`infortunio di Toloi, gli uomini di Gasperini subiscono nel finale la reazione del Monza, trascinato da Maldini, entrato al 65`. Il figlio d`arte mostra subito grande vitalità e a un minuto dal termine riesce ad accorciare le distanze con un`azione personale conclusa con un preciso destro da fuori. E` ancora il n. 27 di Palladino, nell`ultima azione della partita, a cogliere il palo interno con un tiro dal limite, con la palla che attraversa tutta la linea di porta uscendo dalla parte opposta.

La Fiorentina passa all`Arechi, scavalca il Torino e si avvicina all`ottavo posto del Napoli, al momento valido per l`ingresso nella prossima Conference League. I viola, che devono ancora recuperare l`incontro contro l`Atalanta, infilano per la prima volta nel 2024 due vittorie di fila, considerando tutte le competizioni. Anche oggi, come in coppa, la formazione di Italiano ha vinto 2 – 0, trovando le due reti nel finale di partita. Kouamè va a segno all`80` con un portentoso stacco di testa, ritrovando il gol dopo 217 giorni dall`ultima volta. Raddoppio di Ikonè in pieno recupero, in contropiede su assist di Mandragora.

Il Lecce vince lo scontro diretto in casa del Sassuolo 3 – 0 e compie un deciso passo verso la salvezza, lasciando in una situazione molto complicata la formazione di Ballardini, penultima con 26 punti. I salentini salgono invece a 35, a +7 sulla terzultima, anche grazie ai 10 punti raccolti nelle 5 partite della positiva gestione Gotti. Era da gennaio 2023 che il Lecce non infilava due successi consecutivi in Serie A TIM e da febbraio 2020 che non segnava tre reti in trasferta. Oggi sono andati a segno nel primo quarto d`ora due difensori (Gendrey di testa all`11`, Dorgu con un piattone a porta spalancata al 15`), nella ripresa ha arrotondato il risultato Piccoli in contropiede, col suo quinto centro stagionale. Ballardini ha provato a raddrizzare il match con tre cambi nell`intervallo, ma dopo il terzo gol subito al 61` i suoi non sono riusciti a reagire.

Nessun gol nella sfida tra Torino e Frosinone, che serve a confermare alcune recenti statistiche delle due formazioni. Il Frosinone infila infatti il quarto pareggio consecutivo (di cui due a reti bianche), restando l`unica formazione a non aver mai vinto in trasferta. I granata diventano la squadra col maggior numero di clean sheet casalinghi (12), ma dall`altro lato han disputato ben 14 partite senza segnare (solo l`Empoli ha fatto peggio con 16). In classifica il Frosinone guadagna un punto sul Sassuolo e aggancia l`Udinese, che ha una partita da terminare con la Roma, mentre il Torino subisce il sorpasso della Fiorentina, ma resta in corsa per un piazzamento europeo.