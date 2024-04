Napoli – Scoperto con droga e munizioni, arrestato un uomo

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giovanni Antonio Campano all’angolo con via Santa Maria a Cubito hanno notato un’auto con a bordo un uomo che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo ma è stato raggiunto e bloccato; gli operatori, all’interno dell’autovettura, ben occultati, hanno rinvenuto due involucri di hashish per un peso complessivo di circa 1 kg.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione dell’indagato, dove hanno rinvenuto 16 proiettili calibro 6.35 ed un silenziatore, di fattura artigianale, per arma da fuoco.

Pertanto, un 45enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti nonché denunciato per detenzione abusiva di munizionamento.