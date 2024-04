Fonte legaseriea.it

Serie A – Inter campione d’Italia, seconda stella per i nerazurri

La vittoria nel derby ha un sapore più dolce del solito in casa Inter, perchè significa la conquista aritmetica del ventesimo scudetto. La formazione di Inzaghi si aggiudica con largo anticipo un campionato condotto sempre in testa, abbattendo diversi record e festeggiando questa sera grazie al successo per 2 – 1 sul Milan.

Vantaggio nerazzurro al 18`, quando Acerbi sottoporta devia in porta di testa su assist di Pavard. Sul finire di primo tempo Thuram potrebbe raddoppiare, ma la sua conclusione scheggia il palo. Altre occasioni prima dell`intervallo: conclusione di Calabria da dentro l`area e risposta da campione di Sommer, ripartenza dell`Inter e tiro di Mkhitaryan da ottima posizione, che Maignan respinge con i pugni. Bel primo tempo, con le due formazioni che non si sono risparmiate cercando di superarsi ribattendo colpo su colpo.

A inizio ripresa arriva il raddoppio con un rasoterra di Thuram dal limite che si insacca sul primo palo. L`Inter gestisce il match, Pioli ricorre a Giroud e Okafor per scuotere i suoi, ma neanche la rete di Tomori all`80` serve a rimandare la festa dell`Inter. Nel finale sale il nervosismo, ne fanno le spese Theo Hernandez, Dumfries e Calabria, tutti finiti anzitempo negli spogliatoi.