Napoli – Roma 2-2, le pagelle: Osimhen incontenibile, male Juan Jesus

MERET 6: non viene chiamato in causa in maniera importante, non può nulla sui gol subiti. Innocente

DI LORENZO 6: prova a spingere costantemente dando ampiezza alla manovra. Stantuffo

RRAHMANI 6: presidia bene la sua zona, gioca senza troppi fronzoli. Efficace

JUAN JESUS 5: spreca una grande chance a due passi da Svilar, grave errore in occasione del rigore. Annebbiato

OLIVERA 6,5: gamba e corsa al servizio della squadra, trova in maniera fortunosa la rete dell’1-1. Arrembante

ANGUISSA 6,5: tanto movimento e densità in mediana. Lotta e subisce diversi falli. Stoico

LOBOTKA 6,5: sempre nel vivo del gioco, va anche vicinissimo al gol. Tocca tanti palloni. Catalizzatore

CAJUSTE 6: prova ad inserirsi tra le linee, non sempre riesce ad essere incisivo. Recupera il pallone nell’azione dell’1-1 di Olivera. Dinamico (dal 69′ TRAORE s.v. (dall’88’ OSTIGARD s.v.))

POLITANO 6,5: tiene sotto scacco la difesa giallorossa con le sue incursioni. Difficile da contenere (dal 70′ NGONGE s.v.)

OSIMHEN 7: sigla con freddezza il rigore del momentaneo 2-1, chiama Svilar al miracolo in un’occasione. Con i suoi attacchi in profondità mette in crisi la retroguardia ospite. Incontenibile

KVARA 6,5: dialoga bene con i compagni, regala diverse giocate di alta scuola. Ispirato (dall’85’ RASPADORI s.v.)