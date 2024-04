Turris – Monterosi Tuscia: 0-0. Brutta prestazione dei corallini, adesso la salvezza passa per Brindisi

Brutta prestazione degli uomini di Menichini che faticano a creare occasioni e si schiantano contro il muro Monterosi. I corallini nel primo tempo creano solo un’occasione con Jallow per poi non riuscire mai a trovare pertugi per arrivare in area avversaria.

La seconda frazione è sulla stessa onda della prima, faticano a creare gioco e i cambi tardivi del tecnico non aiutano, nonostante la superiorità numerica per più di 30 minuti.

La Turris adesso deve obbligatoriamente vincere a Brindisi per essere certa della salvezza.

Primo tempo

Al 19′ se lo divora la Turris con Jallow. L’attaccante corallino va via in velocità ad un difensore, si immola verso la porta, ma si lascia ipnotizzare da Forte.

Al 23′ risponde il Monterosi con Rossi che riceve in profondità, va via a Cocetta, calcia in diagonale, Marcone salva.

Secondo tempo

Al 53′ occasionissima per il Monterosi. Dagli sviluppi di un corner dalla destra, Mbende salta più in alto di tutti e colpisce la traversa.

Al 68′ Monterosi in dieci, espulso Gori.

Al 83′ Turris vicinissima al vantaggio con Jallow che riceve un cross da Scaccabarozzi, ma da ottima posizione colpisce male.

Al 90′ punizione dal limite di Giannone, palla di poco alta.