Empoli- Napoli: 1-0. Decimo ko: azzurri inesistenti al Castellani

L’Empoli batte il Napoli per 1-0 grazie ad una rete di Cerri al 4′ minuto del primo tempo. Azzurri inesistenti al Castellani, con un primo tempo imbarazzante ed un secondo tempo senza nessun sussulto. La partita di oggi, oltre ad essere una pietra tombale sulle minime speranze Champions, mette in discussione anche la partecipazione alla prossima Conference League. Difesa horror, centrocampo senza idee ed attacco inesistente: questa la sintesi del Napoli di Calzona, accolto come un profeta al suo arrivo, ma che ha portato una preoccupante involuzione rispetto al passato.

Nel finale contestazione dei tifosi azzurri, col capitano Di Lorenzo e Politano che sono andati a parlare direttamente con i tifosi accorsi in trasferta.