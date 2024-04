Torre del Greco – Dal 1 maggio soppressa la Stazione Carabinieri di via Circonvallazione

A decorrere dal 1 maggio 2024, in ottemperanza ai decreti sottoscritti dai Ministri dell’Interno e della Difesa, si darà esecuzione alla procedura di soppressione della Stazione Carabinieri Torre del Greco Centro, sita in via Circonvallazione nr. 63. La competenza su tutto il comune di Torre del Greco sarà attribuita al Comando Stazione già esistente presso la caserma di via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, che prenderà il nome di Stazione Carabinieri di Torre del Greco. A partire dal mese di maggio quindi nel comune corallino sarà presente una unica Stazione dei Carabinieri, con un maggiore numero di militari volti a garantire un migliore controllo del territorio, alla quale tutti i cittadini potranno fare riferimento, che avrà i recapiti della Stazione Capoluogo già esistente, di seguito riepilogati: