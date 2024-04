‘Donne e basket: nuove prospettive’: Grande partecipazione all’incontro-convegno di Torre del Greco

Caliendo: “In Campania movimento femminile in crescita, arriveranno grandi risultati”

Importante partecipazione di pubblico nella Sala Consiliare di Palazzo Baronale a Torre del Greco in occasione dell’incontro-convegno dal titolo “Donne e Basket: Nuove prospettive”. Un interessante momento di confronto, che ha visto discutere allenatori, ex cestisti, arbitri, esperti prestigiosi sul tema del basket femminile, della situazione attuale e delle prospettive future del movimento in Italia e, in particolare, in Campania. Nella nostra regione i numeri sono molto incoraggianti: nell’ultimo anno, infatti, è stato registrato un aumento dell’11,6% di atlete tesserate e un +14,6% per quel che concerne il minibasket femminile.

L’incontro è stato caratterizzato dalla presenza di importanti figure professionali, che hanno avuto modo di sottolineare una volta di più la centralità dello sport nei processi di apprendimento psicomotorio e socio-relazionale degli adolescenti.

Molto spesso, infatti, i giovani trovano nella pallacanestro, e nello sport in generale, uno “strumento” fondamentale attraverso il quale compiere un percorso di crescita umana e personale.

L’incontro è stato organizzato dal Comitato Regionale FIP Campania e dal Comune di Torre del Greco, e si è svolto nell’ambito del XIX Torneo Nazionale Minibasket Città di Torre del Greco-III “Memorial Carlo Mazza”, a cura dello Sporting Club Torre Greco.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, del Presidente del Consiglio Comunale, Gaetano Frulio, e del Presidente del Comitato Regionale FIP Campania, Antonio Caliendo, ci sono stati gli interventi della psicologa-psicoterapeuta Sipi e docente della Scuola dello Sport, Tonia Bonacci, del CT della Nazionale di Basket Femminile, Andrea Capobianco, dell’ex cestista della Nazionale, Chiara Pastore, dell’Head Coach Oxygen Roma Basket (serie A1), Vincenzo Di Meglio, del Commissioner del Comitato Italiano Arbitri (CIA), Luigi Lamonica, del Referente Tecnico Territoriale Femminile FIP Campania, Massimo Massaro e dell’Assessora alla Pubblica Istruzione, alle Politiche Sociali, all’URP e alla Gentilezza del Comune di Torre del Greco, Maria Teresa Sorrentino, del membro del Consiglio Direttivo del Comitato Nazionale Allenatori e Presidente dell’USAP (Unione Sindacale Allenatori Pallacanestro), Roberto Di Lorenzo. A moderare i lavori è stato il giornalista Mimmo Cacciuni Angelone. Presenti anche i Consiglieri regionali federali Alfonso Campitiello, Mena Fusco e Fabio Testa.

“È stato un bel momento di riflessione, – ha spiegato il Presidente del Comitato Regionale FIP Campania, Antonio Caliendo – nel corso del quale abbiamo avuto modo di affrontare un argomento così importante da diversi punti di vista. In tal modo c’è stata la possibilità di analizzare l’attuale situazione e di discutere delle prospettive future di un movimento, quale quello femminile, che è in grande crescita, anche qui in Campania. Penso che, grazie al grande lavoro che si sta compiendo nella nostra regione, la pallacanestro femminile campana avrà un futuro roseo. Sono certo che aumenteranno notevolmente le atlete che si avvicineranno a questo sport meraviglioso e che presto festeggeremo grandi risultati con le nostre squadre campane. Come Comitato regionale Fip, siamo orgogliosi di avere in Consiglio federale due consigliere, che svolgono un eccellente lavoro”.

“Il movimento femminile in Campania – ha aggiunto il CT della Nazionale femminile, Andrea Capobianco – ha numeri molto importanti e per questo voglio fare i complimenti al Comitato regionale per l’ottimo lavoro che sta svolgendo. Ai giovani, sia alle ragazze che ai ragazzi, intendo lanciare un messaggio fondamentale: non smettete mai di sognare e di sperare. Non importa dove si nasce o dove si cresce: si può sempre diventare campioni, nello sport e nella vita. Noi allenatori abbiamo il compito di dare forza alle giocatrici e ai giocatori, che devono trovare in noi un costante riferimento. Ai ragazzi dobbiamo far capire che la vera competizione è con sé stessi. Bisogna lavorare sempre per migliorarsi, non per prevalere sugli altri”.

A fare il punto sul movimento arbitrale femminile è stato il Commissioner del CIA, Luigi Lamonica: “In Italia siamo molto avanti su questo tema, essendo stati tra i primi ad avere un arbitro donna in serie A. Oggi una ragazza può tranquillamente pensare di fare una grande carriera da arbitro. Con il talento si arriva ovunque”.

“Le donne – ha spiegato il Referente Tecnico Territoriale Femminile FIP Campania, Massimo Massaro – mettono grande determinazione e attenzione nel basket, ma sono anche molto esigenti nei confronti degli allenatori, ai quali chiedono la massima professionalità. Con il Comitato regionale Fip stiamo portando avanti il Progetto Academy, che ci consente un accurato monitoraggio delle atlete, cercando di scovare le giovani più talentuose ma, soprattutto, di promuovere il basket anche attraverso il coinvolgimento degli allenatori, che ricoprono un ruolo di fondamentale importanza”.

(Ufficio Stampa FIP Campania)