Torre del Greco – I trent’anni di attività dell’Associazione Culturale “La Giostra”

Venerdì 26 aprile, con un ultimo spettacolo, si sono conclusi i trent’anni di attività dell’Associazione Culturale “La Giostra”.

Le oltre cinquecento rappresentazioni di ogni forma d’arte e cultura, dal bel canto alla buona musica, alla recitazione di interessanti prose e significative poesie, intervallate da conferenze e presentazioni di libri, hanno caratterizzato questo lungo periodo.

I responsabili dell’Associazione hanno distribuito ai soci un volume che ha sintetizzato le varie attività svolte.

“La Compagnia de ‘La Giostra’ – ci racconta Filippo Palumbo, Presidente dell’Associazione – nel corso della sua operatività ha messo in scena esclusivamente commedie musicali. Realizzare una commedia musicale in uno spazio così piccolo era un’impresa; cambi di scena a sipario aperto, coreografie che coinvolgevano tanti personaggi con un pubblico lì a un passo.”

“Trent’anni di ricordi – le parole di Giuseppe Di Maio – di storie, di volti, di momenti vissuti insieme; un’occasione per tracciare un bilancio di un periodo lungo ed intenso, in cui un luogo fisico si è talmente evoluto da acquisire un’anima.”

“La mia collaborazione a ‘La Giostra’ – dichiara il direttore artistico Vittorio Pepe – non può non partire da un trentennio precedente alla sua fondazione, perché le esperienze maturate nel periodo sono state importanti per una buona gestione della nostra Associazione insieme ai tanti ottimi amici.”