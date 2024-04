Napoli – Frosinone 2-2, le pagelle: Meret e Mario Rui fanno disastri, Politano e Osimhen non bastano

MERET 4,5: para il rigore a Soule indovinando l’angolo, ma poi rovina tutto con la frittata che regala il primo gol al Frosinone. Croce e delizia

DI LORENZO 5,5: spinge tanto ma non sempre riesce a sfondare, qualche buco di troppo in fase difensiva. Appannato

RRAHMANI 5: provoca il rigore con un intervento scomposto, si perde l’uomo in occasione del 2-2. Distratto

OSTIGARD 5,5: nessun errore individuale ma paga anche lui un assetto difensivo nel complesso poco compatto e attento. Opaco

MARIO RUI 4,5: troppo nervoso, rischia già il rosso scalciando un avversario, alla fine se lo becca per un fallo tattico. Gli azzurri soffrono tanto dalle sue parti. Sciagurato

LOBOTKA 5,5: resta nel vivo del gioco provando a far girare la squadra ma è poco lucido. Offuscato

ANGUISSA 5,5: prova a metterci il fisico ma non riesce a tenere collegati i reparti. Si inserisce poco tra le linee. Bloccato (dall’85’ SIMEONE s.v.)

ZIELINSKI 6: gioca una buona gara dimostrandosi tra i più pericolosi. Ha un paio di occasioni, resta nel vivo del gioco. Attivo (dal 76′ CAJUSTE s.v.)

POLITANO 7: sblocca il match con una parabola bellissima che buca Turati, prova sempre a creare scompiglio. Scatenato (dal 76′ RASPADORI s.v.)

KVARA 5,5: molta frenesia nelle giocate e poca incisività negli ultimi sedici metri. Un suo tiro diventa assist per il gol di Osimhen ma nel complesso combina poco. Fumoso

OSIMHEN 6,5: ha diverse occasioni da gol, Turati lo mura. Zampata vincente per il momentaneo 2-1. Opportunista