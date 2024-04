Napoli- Roma: 2-2. Gli azzurri sprecano tantissimo, i giallorossi ringraziano e portano a casa un punto prezioso

Finisce 2-2 tra Napoli e Roma al Diego Armando Maradona; succede tutto nella ripresa: segna prima Dybala, che al 14° realizza un calcio di rigore provocato da un ingenuo fallo di Juan Jesus, risponde dopo 5 minuti Olivera con un pallonetto dal limite; a 6 minuti dalla fine Osimhen realizza un anche lui dagli 11 metri; sul gong finale la rete del pareggio di Abraham di testa.

Partita ben giocata dagli azzurri, che hanno il solo demerito di non concretizzare almeno 6 nitide palle gol con i vari Osimhen, Anguissa e Kvara. Dall’altro lato la Roma è cinica nel trovare 2 reti da palle da fermo, senza mai impensierire Meret.

Una partita dell’orgoglio da parte dei calciatori del Napoli, ma che è nel contempo lo specchio dell’intera stagione, fatta di rammarichi ed occasione mancate.

Unica nota dolente il poco coraggio di Calzona, che non si schioda mai dal 4-3-3, lasciando in panchina un potenziale d’attacco composto da Simeone e Raspadori, quest’ultimo impiegato solo in sostituzione di Kvara e non come attaccante aggiunto.

Tabellino

Napoli- Roma: 2-2 (pt 0-0)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste (24′ st Traorè, 43′ st Ostigard); Politano (25′ st Ngonge), Osimhen, Kvaratskhelia (41′ st Raspadori). A disp.: Idasiak, Contini, Natan, Dendoncker, Mazzocchi, Mario Rui, Lindstrom, Simeone. All.: Calzona

Roma (4-3-2-1): Svilar, Kristensen (41′ st Baldanzi), Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove (24′ st Renato Sanches), Cristante, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy (16′ st Angeliño); Azmoun (24′ st Abraham). A disp.: Rui Patricio, Boer, Celik, Huijsen, Zalewski, Aouar, Pagano, Joao Costa. All.: De Rossi

Arbitro: Sozza

Le reti: al 14′ st rig. Dybala (R), al 19′ st Olivera (N), al 39′ st rig .Osimhen, al44′ st Abraham (R)

Ammoniti: Rrahmani (Napoli), Anguissa (Napoli)