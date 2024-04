Latina – Turris: 1-2- I corallini tornano alla vittoria in trasferta dopo sei mesi e trovano tre punti fondamentali per la salvezza diretta

Partono forte gli uomini di Menichini che passano in vantaggio con Cocetta. Alla mezz’ora vicina al raddoppio la Turris con Jallow. Nel finale di tempo, crescono i padroni di casa che prima sfiorano il gol in una mischia, e poi lo trovano Mazzocco che realizza dalla distanza.

La seconda frazione parte con entrambe le squadre che non si sbilanciano per non rischiare, poi il Latina, cosi come nella prima frazione di gioco cresce dal punto di vista della prestazione e va più volte vicino al vantaggio, ma sono i corallini a scamparla grazie a Pugliese che realizza su assist di Giannone, entrambi apoena entrati in campo.

Nel finale espulso Di Livio.

Ora la Turris si giocherà tutto nelle ultime due giornate contro Monterosi Tuscia (in casa) e Brindisi.

Primo tempo

Al 9′ Turris subito in vantaggio. L’angolo dalla sinistra battuto da Contessa arriva sul piede di De Felice che calcia, il pallone sbatte sul palo e Cocetta a porta vuota realizza.

Al 28′ corallini vicinissimi al raddoppio. Saccani crossa per Jallow che di testa colpisce male e manda alto.

Al 38′ Latina vicino al pari. Marcone smanaccia una punizione dal limite, il pallone resta in area di rigore, ma dopo qualche rimpallo, la difesa corallina riesce a spazzare.

Al 41′ pareggia il Latina con Mazzocco che batte Marcone con un gran tiro dalla distanza.

Secondo tempo

Al 79′ clamorosa occasione per il Latina. Fabrizi calcia da ottima posizione, Marcone però con un intervento prodigioso, salva. Sulla ribattuta ci riprova Ercolano, ma il pallone viene salvato sulla linea.

Al 80′ ancora padroni di casa vicini al vantaggio con Vona che riceve sul secondo palo ma in spaccata non riesce a trovare la via del gol.

Al 86′ Turris in vantaggio. Giannone batte una grandissima punizione per Pugliese che impatta bene e realizza.

Al 87′ espulso Di Livio per un fallo a palla lontana su Pugliese.