Turris – Avellino: 0-4. Le parole di Menichini: “Non bisogna fare calcoli, bisogna fare più punti possibili.”

Sulla partita: “È chiaro che gli episodi nel calcio sono fondamentali per orientare un risultato di una partita. Siamo partiti bene, venti minuti ottimi, dispiace che questo episodio abbia rovinato la partita, anche per il pubblico. Dopo il secondo gol poi era una montagna troppo alta da scalare per chiunque. l’Avellino è una squadra fortissima che dirà la sua nei play-off. Voglio rivedere il rigore che non mi è chiaro.”

Sull’intervallo: “Non so cosa sia successo, c’era un parapiglia, dobbiamo stare attenti a non fare queste cose. Non ho visto, non so bene come si sono svolti i fatti.”

Sul cambio non fatto dopo l’espulsione: “Ho messo Saccani a fare il braccetto, speravo di spingere. Il secondo gol poi ci ha tarpato le ali.

Sul come si riparte: “Dobbiamo ripartire, questo campionato si decide all’ultima giornata. Oggi questo episodio ci ha penalizzato. Si riparte con l’entusiasmo e la voglia dimenticando la partita che abbiamo fatto, tenendo presente però gli errori che abbiamo commesso.

Sull’Avellino: “Erano già favoriti per la promozione diretta, ma hanno perso dei punti per strada. Hanno tutte le carte in regola per vincere i playoff.”

Sul come si vive questo periodo: “Il Monopoli sta facendo un percorso importante, il Francavilla oggi ha vinto, non facciamo calcoli, dobbiamo fare più punti possibili.”