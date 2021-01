Serie A – Atalanta show, Milan ko ma campione d’inverno. Pari Inter, crolla il Napoli

Giro di boa per la Serie A con l’ultima giornata del girone di andata. Inizia con un pari l’avventura di Nicola sulla panchina del Torino. Nell’anticipo del venerdì i granata impattano 2-2 sul difficile campo del Benevento agguantando il pari nel finale. Sofferta e rocambolesca vittoria per la Roma, che dopo la figuraccia rimediata in Coppa Italia contro lo Spezia ritrova subito i liguri e vince 4-3 nei minuti di recupero. Il Milan si laurea campione d’inverno nonostante il pesante ko casalingo contro l’Atalanta. Gli orobici incantano e vincono 3-0 a San Siro ma l’Inter non ne approfitta per acciuffare la vetta. Gli uomini di Conte non vanno oltre lo 0-0 sul campo dell’Udinese e si portano a -2 dai cugini. Dopo la batosta di Napoli torna a sorridere la Fiorentina, che al Franchi batte 2-1 il fanalino di coda Crotone. Nel lunch match domenicale non sbaglia la Juventus, che batte 2-0 il Bologna e prova così a rilanciarsi in chiave scudetto. Crolla invece il Napoli. Dopo la delusione della Supercoppa gli azzurri perdono 3-1 a Verona e scivolano al sesto posto. Tre punti importanti in chiave salvezza per il Genoa, che batte 1-0 il Cagliari a Marassi. Continua la crisi dei sardi che piombano in piena zona retrocessione. Vittoria pesante anche per la Lazio, che all’Olimpico si impone per 2-1 in rimonta sul Sassuolo e aggancia il Napoli al sesto posto a -2 dal quarto posto. Chiude il turno il confronto tra Parma e Sampdoria, con i ducali che perdono 2-0 in casa e restano penultimi in classifica.