Serie A – Derby della Capitale alla Lazio, l’Inter batte la Juve. Napoli a valanga

Nell’anticipo della 18° giornata di Serie A la Lazio fa suo il derby della Capitale rifilando un pesante 3-0 alla Roma. Terzo successo di fila per i biancocelesti che provano a rientrare nella corsa Champions, brutto passo falso per gli uomini di Fonseca. Nelle gare del sabato tre punti d’oro per il Bologna, che sconfigge 1-0 il Verona tornando al successo dopo ben otto gare all’asciutto. Non va oltre lo 0-0 casalingo il Torino, che viene bloccato da uno Spezia ridotto in 10 per quasi tutta la gara. I liguri si confermano in ottima forma dopo le vittorie con Napoli e Sampdoria. Sorride anche la Sampdoria, che in rimonta si impone per 2-1 sull’Udinese a Marassi. Nel lunch match domenicale il Napoli strapazza la Fiorentina al Maradona. Gli azzurri battono i viola con un tennistico 6-0 e si riaffacciano prepotentemente nei piani alti della classifica. In zona salvezza vittoria fondamentale per il Crotone, che vince 4-1 col Benevento e accorcia sul quart’ultimo posto. Colpaccio soltanto sfiorato invece per il Parma al Mapei Stadium, con il Sassuolo che acciuffa l’1-1 in pieno recupero. Si inceppa l’Atalanta, che non va oltre lo 0-0 in casa contro il Genoa. Nel posticipo l’Inter batte 2-0 la Juventus e agguanta il Milan in vetta in attesa dell’impegno dei rossoneri a Cagliari nel Monday night.