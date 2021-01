Serie A – Vincono tutte le big, la Lazio piega l’Atalanta

Botta e risposta in testa alla classifica tra Milan e Inter nella prima giornata del girone di ritorno. I rossoneri vincono 2-1 a Bologna mentre i nerazzurri rifilano un sonoro 4-0 al Benevento e restano a -2 dagli uomini di Pioli. Non stecca la Juventus, che si impone per 2-0 a Marassi contro la Sampdoria. Finisce 1-1 l’anticipo del venerdì tra Torino e Fiorentina, con i granata che non vanno oltre il pari nonostante i viola ridotti i 9 uomini. Nel match delle 12:30 tre punti importanti per l’Udinese in chiave salvezza, con i friulani che vincono 1-0 sul difficile campo dello Spezia. Colpo grosso della Lazio, che batte 3-1 l’Atalanta a Bergamo e si conferma in scia per la lotta Champions. Tre punti anche per il Napoli, che al Maradona sconfigge 2-0 il Parma e resta agganciato al gruppone di testa. In coda perde ancora il Crotone, che in casa crolla 3-0 contro un Genoa rinvigorito dalla cura Ballardini. Sfuma nel finale la vittoria del Cagliari, che impatta 1-1 contro il Sassuolo e resta terz’ultimo a pari punti con il Torino. Nel posticipo mantiene il terzo posto solitario la Roma, che all’Olimpico batte 3-1 il Verona.