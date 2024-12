San Valentino Torio – Completamento e attivazione della rete fognaria

Ercolano, 16 dicembre 2024. Nuovi obiettivi ambientali raggiunti grazie al programma Energie per il Sarno. Sono stati ultimati, infatti, i lavori per il completamento della rete fognaria nel Comune di San Valentino Torio. Le opere, finanziate dalla Regione Campania per 4.600.000,00 euro e di cui Gori è soggetto attuatore, consentono il collettamento dei reflui di 20.000 abitanti all’impianto di depurazione di Angri e l’eliminazione di 8 scarichi in ambiente: è questa la risposta concreta di Gori, Ente Idrico Campano e Regione Campania alle esigenze del territorio, che si è realizzata anche attraverso la continua interlocuzione con l’Amministrazione Comunale e la condivisione di strategie e obiettivi. Questa mattina, la presentazione degli interventi in Aula Consiliare alla presenza del Sindaco, Michele Strianese, del Vicesindaco, Rosanna Ruggiero, del Presidente di Gori, Sabino De Blasi, e del Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo. Presenti anche il Responsabile Investment, Program e Services di Gori, Andrea Palomba, e i project manager direttamente impegnati nella realizzazione delle opere.

“Oggi raccogliamo i frutti di un’opera straordinaria. Grazie alla sinergia con Regione Campania, Ente Idrico Campano e Gori, circa il 75 % dei reflui del territorio comunale di San Valentino Torio vanno a depurazione, contribuendo anche al disinquinamento del fiume Sarno.Condividiamo, inoltre, un’informazione importante: l’elenco delle strade in cui gli utenti possono fare richiesta di allaccio alla nuova rete fognaria” dichiara il Sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese.

Proprio al fine di rendere completamente operative le infrastrutture realizzate, è essenziale che i cittadini titolari di un’utenza del Servizio Idrico Integrato in una delle strade oggetto di intervento, regolarizzino la propria posizione, effettuando le procedure di allacciamento alla rete fognaria entro il 30 aprile 2025. Tutte le informazioni utili e la modulistica necessaria sono disponibili nella sezione “Servizi commerciali” del sito www.goriacqua.com o presso gli sportelli al pubblico. L’elenco delle strade, oltre ad essere oggetto di opportuna campagna di affissione, è disponibile sul sito www.goriacqua.com, nella sezione “News”.

“Con queste opere restituiamo ai cittadini un servizio indispensabile e riduciamo il carico inquinante che arrivava nel fiume Sarno, ma a San Valentino sono in corso anche altri interventi che prevedono lasostituzione della rete idrica in numerose strade del territorio. Si ridurranno le perdite, migliorerà la pressione dell’acqua, garantendo un servizio ancor più efficace, efficiente e all’avanguardia” le parole del Vicesindaco, Rosanna Ruggiero.

Proseguono, inoltre, le opere a cura di Gori che stanno interessando il Comune di Nocera Inferiore. Gli interventi hanno come obiettivo primario la realizzazione di un collettore che dia recapito alle acque reflue provenienti dall’area industriale di Fosso Imperatore. L’opera sarà a servizio di una parte del territorio comunale di San Valentino Torio, essendo recapito della rete fognaria in via Cesina Pugliano, via Sanguette e via Zeccagnuolo. Gli interventi, finanziati per 11.750.000,00 €, prevedono la realizzazione di 12 km di nuova rete fognaria, con circa 7.000 abitanti serviti da fognatura e depurazione nei comuni di Nocera Inferiore e San Valentino Torio.

“Ringrazio l’Ente Idrico Campano, la Regione Campania e l’Amministrazione Comunale di San Valentino Torio per il proficuo clima di collaborazione che ci ha consentito di rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini. Sarà l’intero territorio a beneficiare di questi interventi, che testimoniano il nostro impegno per il risanamento del Sarno ed il potenziamento del servizio depurativo, anche in ottica di economia circolare e gestione sostenibile della risorsa” le parole del Presidente di Gori, Sabino De Blasi.

“Il completamento e l’attivazione della rete fognaria e l’ottimizzazione della rete idrica a San Valentino Torio rappresentano un traguardo significativo per il territorio. Questo intervento non solo migliora la qualità della vita dei cittadini, ma testimonia un impegno concreto verso la tutela ambientale e la gestione sostenibile delle risorse idriche. Grazie a queste infrastrutture, le acque di scarico saranno convogliate all’impianto di depurazione di Angri, dove verranno trattate e depurate. È un esempio tangibile di come una pianificazione strategica e una collaborazione tra istituzioni possano trasformare le sfide in opportunità per il territorio. Continueremo a lavorare con determinazione per portare a compimento il programma Energie per il Sarno, in sinergia tra Ente Idrico Campano, Regione Campania e Gori, e per garantire servizi efficienti e sostenibili, consapevoli che ogni passo avanti in questa direzione rappresenta un investimento per il futuro della Campania e per il benessere delle nostre comunità” ha concluso il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo.

Gori, inoltre, è al lavoro sul territorio comunale di San Valentino Torio anche con il programma Azioni per l’Acqua che punta alla riduzione delle perdite del 50% e alla tutela della risorsa idrica. Tali interventi, una volta ultimati, consentiranno di recuperare 1.000.000 di litri di acqua al giorno.