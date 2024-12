Napoli – Sorpreso con 4 tipi di sostanze stupefacenti, arrestato 54enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 55enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Federico Fellini hanno notato un soggetto fermo in strada che, dopo aver ricevuto una banconota dal passeggero di un’auto, ha avvisato un secondo soggetto che, poco distante, ha prelevato qualcosa da un sacchetto nascosto tra le ruote di un’autovettura in sosta. Quest’ultimo, raggiunto e bloccato dagli operatori, è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina; mentre, nel sacchetto erano custoditi altri 14 involucri della stessa sostanza, 21 stecche di hashish, 21 bustine di marijuana e 15 cilindretti di oppiacei.